Серебряков Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1766
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Бракосочетание
Около 1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Серебрякова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Серебрякова Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Серебрякова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Смерть
1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот