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Серебряков Андрей Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Серебряков Григорий Иванович

Мать: Серебрякова Катерина Кондратьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Серебрякова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Серебрякова Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Серебрякова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Смерть
1791
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот