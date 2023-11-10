Естифеев Яким Естифеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Место жительства
С 1740
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Трофим Якимович
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Федора Якимовна
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Естифеев Никифор Якимович
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Естифеев Михайло Якимович
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Шельпякова Федосья Якимовна
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Акилина Якимовна
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Иванова Марья Якимовна
Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист