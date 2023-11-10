Естифеев Яким Естифеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естифеев Яким Естифеевич

Место рождения

Щекутово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Щекутово, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Место жительства
С 1740
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Естифеев Миней Якимович

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Трофим Якимович

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Федора Якимовна

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Естифеев Никифор Якимович

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Естифеев Михайло Якимович

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Шельпякова Федосья Якимовна

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Акилина Якимовна

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Иванова Марья Якимовна

Мать ребёнка: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 43 оборот
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
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