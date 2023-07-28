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Естифеев Никифор Якимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Естифеев Яким Естифеевич

Мать: Естифеева Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Бракосочетание
Около 1785

Жена: Естифеева Степанида Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Естифеев Кирсан Никифорович

Мать ребёнка: Естифеева Степанида Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно