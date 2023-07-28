Естифеев Никифор Якимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Бракосочетание
Около 1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Естифеев Кирсан Никифорович
Мать ребёнка: Естифеева Степанида Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно