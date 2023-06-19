Естифеева (Константинова) Степанида Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Около 1785
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Естифеев Кирсан Никифорович
Отец ребёнка: Естифеев Никифор Якимович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно