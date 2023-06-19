Естифеева (Константинова) Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естифеева (Константинова) Степанида Федоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Константинов Федор Петрович

Мать: Константинова Ульяна Ильинична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Около 1785

Муж: Естифеев Никифор Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Естифеев Кирсан Никифорович

Отец ребёнка: Естифеев Никифор Якимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 оборот
Смерть
Неизвестно