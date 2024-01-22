Константинова (Пушникова) Ульяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: (Константинова) Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Константинов Федор Петрович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Смерть
Неизвестно