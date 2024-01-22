Константинова (Пушникова) Ульяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Пушникова) Ульяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Пушников Илья Семенович

Мать: Пушникова Татьяна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Федор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: (Константинова) Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Константинов Федор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Смерть
Неизвестно

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