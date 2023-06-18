Естифеева Ефимья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Естифеев Никифор Якимович
Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Естифеев Михайло Якимович
Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Шельпякова Федосья Якимовна
Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Акилина Якимовна
Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Иванова Марья Якимовна
Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист