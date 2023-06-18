Естифеева Ефимья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естифеева Ефимья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Естифеев Миней Якимович

Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Естифеев Никифор Якимович

Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Естифеев Михайло Якимович

Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Шельпякова Федосья Якимовна

Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Акилина Якимовна

Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Иванова Марья Якимовна

Отец ребёнка: Естифеев Яким Естифеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Естифеев Яким Естифеевич

Смерть
1787
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист