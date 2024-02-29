Калмыкова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Калмыков Перфилий Григорьевич

Отец ребёнка: Калмыков Григорий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 7об
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Калмыков Григорий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8л
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Калмыков Григорий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Григорий Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8л
Смерть
Неизвестно
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