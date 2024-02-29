Калмыкова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Калмыков Перфилий Григорьевич
Отец ребёнка: Калмыков Григорий Гаврилович
ГАСО, рев 1834 7об
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Калмыков Григорий Гаврилович
ГАСО, рев 1834 8л
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Калмыков Григорий Гаврилович
ГАСО, рев 1834 8л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев 1834 8л
Смерть
Неизвестно