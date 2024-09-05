Боровкова (Калмыкова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Калмыкова) Елена Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Калмыков Григорий Гаврилович

Мать: Калмыкова Наталья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834 8л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Агей Демидович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-184л
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Боровкова) Татьяна Агеевна

Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-184л
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Боровкова) Вейвея Агеевна

Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-184л
Рождение ребёнка
1854

Сын: Боровков Антон Агеевич

Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-183об
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Боровкова) Александра Агеевна

Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-184л
Смерть
Неизвестно

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