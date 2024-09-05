Боровкова (Калмыкова) Елена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Калмыков Григорий Гаврилович
Мать: Калмыкова Наталья
ГАСО, рев 1834 8л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-184л
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Боровкова) Татьяна Агеевна
Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович
ГАСО, 179-1-213-184л
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Боровкова) Вейвея Агеевна
Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович
ГАСО, 179-1-213-184л
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович
ГАСО, 179-1-213-183об
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Боровкова) Александра Агеевна
Отец ребёнка: Боровков Агей Демидович
ГАСО, 179-1-213-184л
Смерть
Неизвестно