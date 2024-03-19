Степан Герасимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1769 ст.
Дата смертиДо 1823 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1769 ст.
Отец: Герасим Кондратьев
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Лука Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Восприемник
17.05.1795 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Евсей Демидов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Борис Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Место жительства
1795 ст.
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Тимофей Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Устиния Степанова
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Федот Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Антон Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Федор Степанов
Мать ребёнка: Лукерья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Кириллова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Никитина
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1823 ст.