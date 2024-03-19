Степан Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Герасимов

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

До 1769 ст.

Дата смерти

До 1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1773 г.р.
Около 1775 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1769 ст.

Отец: Герасим Кондратьев

Мать: не указана

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Лука Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Восприемник
17.05.1795 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Евсей Демидов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Борис Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
1795 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Тимофей Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Устиния Степанова

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Федот Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Антон Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Федор Степанов

Мать ребёнка: Лукерья Кириллова

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Кириллова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Никитина

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
До 1823 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
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