Федот Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: Степан Герасимов
Мать: Лукерья Никитина
Бракосочетание
Около 1823 ст.
Жена: Анна Максимова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Марья Федотова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
07.05.1833 ст.
Сын: Дмитрий Федотов
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Евдокия Федотова
Мать ребёнка: Анна Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно