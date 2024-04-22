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Федот Степанов

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1769 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
1833 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: Степан Герасимов

Мать: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1823 ст.

Жена: Анна Максимова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Марья Федотова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1833 ст.

Сын: Дмитрий Федотов

Мать ребёнка: Анна Максимова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Евдокия Федотова

Мать ребёнка: Анна Максимова

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
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