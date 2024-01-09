Лукерья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смертиДо 1815 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Сын: Лука Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Борис Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Тимофей Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.
Дочь: Устиния Степанова
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Сын: Федот Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Антон Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Герасимов
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1815 ст.