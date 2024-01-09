Лукерья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Никитина

Лукерья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

До 1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1769 г.р.

Дети

Около 1792 г.р.
Около 1795 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1805 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Лука Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Борис Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1799 ст.

Дочь: Устиния Степанова

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Федот Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Антон Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Герасимов

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
До 1815 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close