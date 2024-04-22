Борис Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Степан Герасимов
Мать: Лукерья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Сын: Василий Борисов
Мать ребёнка: Марфа Осипова
Бракосочетание
Около 1818 ст.
Жена: Марфа Осипова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Дочь: Татьяна Борисова
Мать ребёнка: Марфа Осипова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно