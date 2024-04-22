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Борис Степанов

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1769 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Степан Герасимов

Мать: Лукерья Никитина

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Василий Борисов

Мать ребёнка: Марфа Осипова

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1818 ст.

Жена: Марфа Осипова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Татьяна Борисова

Мать ребёнка: Марфа Осипова

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
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