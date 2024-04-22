Дмитрий Федотов
Место рождения
Дата рождения07.05.1833 ст.
Дата смерти02.12.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1833 ст.
Отец: Федот Степанов
Мать: Анна Максимова
Крещение
08.05.1833 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Жена: Агриппина Иванова
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Васса Дмитриева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
12.01.1867 ст.
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1869 ст.
Сын: Сила Дмитриев
Мать ребёнка: Агриппина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1869 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
05.12.1869 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя