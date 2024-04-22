Дмитрий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Федотов

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.05.1833 ст.

Дата смерти

02.12.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1805 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1833 ст.

Отец: Федот Степанов

Мать: Анна Максимова

Леньково, Рузский, Московская область
Крещение
08.05.1833 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1854 ст.

Жена: Агриппина Иванова

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Васса Дмитриева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1867 ст.

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1869 ст.

Сын: Сила Дмитриев

Мать ребёнка: Агриппина Иванова

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
02.12.1869 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
05.12.1869 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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