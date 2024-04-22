Анна Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Бракосочетание
Около 1823 ст.
Муж: Федот Степанов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Марья Федотова
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
07.05.1833 ст.
Сын: Дмитрий Федотов
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Федот Степанов
Рождение ребёнка
Около 1843 ст.
Дочь: Евдокия Федотова
Отец ребёнка: Федот Степанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно