Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Максимова

Анна Максимова

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
1833 г.р.
Около 1834 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1843 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1823 ст.

Муж: Федот Степанов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Марья Федотова

Отец ребёнка: Федот Степанов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1833 ст.

Сын: Дмитрий Федотов

Отец ребёнка: Федот Степанов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Федот Степанов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Федот Степанов

Рождение ребёнка
Около 1843 ст.

Дочь: Евдокия Федотова

Отец ребёнка: Федот Степанов

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close