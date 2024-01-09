Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854 ст.

Муж: Дмитрий Федотов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Федотов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Федотов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.01.1867 ст.

Дочь: Ксения Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Федотов

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.06.1869 ст.

Сын: Сила Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Федотов

Леньково, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
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