Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Муж: Дмитрий Федотов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
12.01.1867 ст.
Дочь: Ксения Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Федотов
Рождение ребёнка
23.06.1869 ст.
Сын: Сила Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Федотов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно