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Федор Степанов

Место рождения

Леньково, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1769 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Степан Герасимов

Мать: Лукерья Кириллова

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1848 ст.

Жена: Феврония Матвеева

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
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