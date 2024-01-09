Лукерья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

До 1844 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1769 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1817 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Егор Назаров

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Федор Степанов

Отец ребёнка: Степан Герасимов

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Герасимов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
До 1844 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
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