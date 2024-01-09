Лукерья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиДо 1844 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Сын: Егор Назаров
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Федор Степанов
Отец ребёнка: Степан Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Герасимов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1844 ст.