Бунаков Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1897
Дата смерти05.09.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1897
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кривая Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Полякова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ананьина Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бунаков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
15.10.1938
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна
Смерть
05.09.1964
Похороны
Неизвестно