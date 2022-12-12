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Бунаков Федор Васильевич

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Место рождения

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

18.03.1897

Дата смерти

05.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1897

Отец: Бунаков Василий Михайлович

Мать: Бунакова Евдокия Кондратовна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кривая Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бунаков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Полякова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ананьина Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Бунаков Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бунаков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Бунаков Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Смерть
05.09.1964
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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