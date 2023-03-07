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Бунаков Василий Михайлович

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Место рождения

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

24.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1876

Отец: Бунаков Михаил Егорович

Мать: Агафья Исааковна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1897

Сын: Бунаков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1902

Сын: Бунаков Максим Васильевич

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бунаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Петр

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Иван

Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бунакова Евдокия Кондратовна

Смерть
Неизвестно
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