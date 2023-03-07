Бунаков Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1876
Отец: Бунаков Михаил Егорович
Мать: Агафья Исааковна
Рождение ребёнка
18.03.1897
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
17.01.1902
Сын: Бунаков Максим Васильевич
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бунаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунаков Петр
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунаков Иван
Мать ребёнка: Бунакова Евдокия Кондратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно