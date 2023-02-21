Кривая (Бунакова) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Балабанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Балабанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Балабанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балабанов Иван
Смерть
Неизвестно