Кривая (Бунакова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривая (Бунакова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Бунаков Федор Васильевич

Мать: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Балабанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Балабанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Балабанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабанов Иван

Смерть
Неизвестно
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