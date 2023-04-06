Бунакова (Дьяконова) Лукерья Кузьмовна
Место рождения
Дата рождения10.05.1896
Дата смерти22.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1896
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Кривая Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Полякова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ананьина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бунаков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1938
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич
Смерть
22.07.1986
Причина смерти: Перелом шейки бедра
Похороны
Неизвестно