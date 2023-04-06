Бунакова (Дьяконова) Лукерья Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Дьяконова) Лукерья Кузьмовна

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Место рождения

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

10.05.1896

Дата смерти

22.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1896

Отец: Дьяконов Кузьма Степанович

Мать: Дьяконова Мария Никитишна

Журавли, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Кривая Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бунаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Полякова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ананьина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Бунаков Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бунаков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1938

Сын: Бунаков Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бунаков Федор Васильевич

Смерть
22.07.1986
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Причина смерти: Перелом шейки бедра
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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