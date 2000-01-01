Бунаков Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
1960
Сын: Бунаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
?.04.1965
Дочь: Данилова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара Васильевна
Смерть
Неизвестно