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Бунаков Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Бунаков Федор Васильевич

Мать: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Бунаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
?.04.1965

Дочь: Данилова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара Васильевна

Смерть
Неизвестно
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