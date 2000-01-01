Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Бунаков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Бунаков Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
?.04.1965

Дочь: Данилова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Бунаков Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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