Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Бунаков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Бунаков Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
?.04.1965
Дочь: Данилова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Бунаков Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно