Бунаков Виктор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.10.1938
Дата смерти01.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938
Рождение ребёнка
18.05.1963
Дочь: Иванова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Бунакова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
11.07.1968
Сын: Бунаков Сергей
Мать ребёнка: Бунакова Валентина Александровна
Смерть
01.06.1997
Причина смерти: Рак селезёнки (почки)
Похороны
Неизвестно