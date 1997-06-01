Бунаков Виктор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБунаков Виктор Фёдорович

Бунаков Виктор Фёдорович

avatar

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

15.10.1938

Дата смерти

01.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1938

Отец: Бунаков Федор Васильевич

Мать: Бунакова Лукерья Кузьмовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1963

Дочь: Иванова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Бунакова Валентина Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1968

Сын: Бунаков Сергей

Мать ребёнка: Бунакова Валентина Александровна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
01.06.1997
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Причина смерти: Рак селезёнки (почки)
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close