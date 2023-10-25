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Рязанов Алексей Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

?.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Рязанов Лукьян Афанасьевич

Мать: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
09.10.1919

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.05.1921

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Рязанов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Парбигский район Осиновка
Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Рязанова Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
02.04.1930

Дочь: Огнерубова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Мельковка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий

Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна

Смерть
?.03.1970
Похороны
Неизвестно
Кедровка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
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