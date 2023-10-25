Рязанов Алексей Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти?.03.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Рязанов Лукьян Афанасьевич
Мать: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
09.10.1919
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
20.05.1921
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Парбигский район Осиновка
Рождение ребёнка
01.04.1928
Дочь: Рязанова Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Россия
Рождение ребёнка
02.04.1930
Дочь: Огнерубова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Мельковка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий
Мать ребёнка: Рязанова Александра Григорьевна
Смерть
?.03.1970
Похороны
Неизвестно
Кедровка, Бакчарский муниципальный район, Томская область