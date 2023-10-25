Васильева (Рязанова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Рязанова) Елена Алексеевна

Место рождения

Мельковка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Алексей Лукьянович

Мать: Рязанова Александра Григорьевна

Мельковка
Рождение ребёнка
03.02.1965

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей

Отец ребёнка: Васильев Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Васильев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Анатолий

Смерть
Неизвестно
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