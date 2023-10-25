Васильева (Рязанова) Елена Алексеевна
Место рожденияМельковка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мельковка
Рождение ребёнка
03.02.1965
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей
Отец ребёнка: Васильев Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Васильев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Анатолий
Смерть
Неизвестно