Огнерубова (Рязанова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнерубова (Рязанова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1930

Дата смерти

31.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930

Отец: Рязанов Алексей Лукьянович

Мать: Рязанова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
30.01.1957

Дочь: Шкурко Раиса Митрофановна

Отец ребёнка: Огнерубов Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
29.05.1960

Сын: Огнерубов Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Огнерубов Митрофан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнерубов Митрофан Григорьевич

Смерть
31.10.1971
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