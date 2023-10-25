Огнерубова (Рязанова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1930
Дата смерти31.10.1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1930
Рождение ребёнка
30.01.1957
Дочь: Шкурко Раиса Митрофановна
Отец ребёнка: Огнерубов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
29.05.1960
Сын: Огнерубов Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Огнерубов Митрофан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1971