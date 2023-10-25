Огнерубов Митрофан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1937
Дата смерти25.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.01.1957
Дочь: Шкурко Раиса Митрофановна
Мать ребёнка: Огнерубова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1960
Сын: Огнерубов Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Огнерубова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1979