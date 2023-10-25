Огнерубов Митрофан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнерубов Митрофан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1937

Дата смерти

25.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1957

Дочь: Шкурко Раиса Митрофановна

Мать ребёнка: Огнерубова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.05.1960

Сын: Огнерубов Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Огнерубова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнерубова Анна Алексеевна

Смерть
25.08.1979
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