Рязанов Лукьян Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Лукьян Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Рязанов Алексей Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
1902

Сын: Рязанов Савелий Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Андрей Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Омельян Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Митрий Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Иван Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Дмитрий Лукьянович

Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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