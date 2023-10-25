Рязанов Лукьян Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Рязанов Алексей Лукьянович
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
1902
Сын: Рязанов Савелий Лукьянович
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Андрей Лукьянович
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Омельян Лукьянович
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Митрий Лукьянович
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Дмитрий Лукьянович
Мать ребёнка: Рязанова Олимпиада
Смерть
Неизвестно