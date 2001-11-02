Рязанова (Рязанова) Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Рязанова) Матрена Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.04.1928

Дата смерти

02.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928

Отец: Рязанов Алексей Лукьянович

Мать: Рязанова Александра Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
01.02.1952

Дочь: Шестакова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Аникин Борис Семенович

Мельковка
Рождение ребёнка
09.11.1965

Сын: Рязанов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Улбутов Павел Дмитриевич

Развод
Неизвестно

Муж: Аникин Борис Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Борис Семенович

Смерть
02.11.2001
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
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