Рязанова (Рязанова) Матрена Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.04.1928
Дата смерти02.11.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928
Россия
Рождение ребёнка
01.02.1952
Дочь: Шестакова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Аникин Борис Семенович
Мельковка
Рождение ребёнка
09.11.1965
Отец ребёнка: Улбутов Павел Дмитриевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.2001
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Белый Яр, Верхнекетский муниципальный район, Томская область