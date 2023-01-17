Федотова (Клубкова) Агния Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Клубкова) Агния Георгиевна

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Место рождения

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Клубков Георгий Петрович

Мать: Клубкова Евдокия Васильевна

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Кутепова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Федотов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
20.12.1917

Дочь: Володенкова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Федотов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Федотова Анна (Лидия) Андреевна

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Федотов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болячевец Елена Андреевна

Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов (лавров) Андрей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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