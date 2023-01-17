Федотова (Клубкова) Агния Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Кутепова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
20.12.1917
Дочь: Володенкова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Федотов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Федотова Анна (Лидия) Андреевна
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федотов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болячевец Елена Андреевна
Отец ребёнка: Федотов (лавров) Андрей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно