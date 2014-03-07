Федотова Анна (Лидия) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Анна (Лидия) Андреевна

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Место рождения

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.03.1925

Дата смерти

07.03.2014

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925

Отец: Федотов Андрей Трофимович

Мать: Федотова Агния Георгиевна

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джураев ?

СССР, Узбекистан
Скрыто настройками приватности
Смена имени
Неизвестно
Узбекистан
Сделала новый паспорт на имя Лидия
Смерть
07.03.2014
Москва
Хаванское кладбище
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