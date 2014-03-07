Федотова Анна (Лидия) Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1925
Дата смерти07.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1925
Рождение ребёнка
19.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джураев ?
СССР, Узбекистан
Скрыто настройками приватности
Смена имени
Неизвестно
Узбекистан
Сделала новый паспорт на имя Лидия
Смерть
07.03.2014
Москва
Хаванское кладбище