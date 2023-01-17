Федотов (Лавров) Андрей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Федотов Трофим Лаврович
Мать: Федотова Ольга Семёновна
Рождение ребёнка
18.10.1913
Дочь: Кутепова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
20.12.1917
Дочь: Володенкова Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Федотов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Федотова Анна (Лидия) Андреевна
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Федотов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болячевец Елена Андреевна
Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна
Смерть
Неизвестно