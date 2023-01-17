Федотов (Лавров) Андрей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов (Лавров) Андрей Трофимович

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Место рождения

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Федотов Трофим Лаврович

Мать: Федотова Ольга Семёновна

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1913

Дочь: Кутепова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Федотов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
20.12.1917

Дочь: Володенкова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Федотов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Федотова Анна (Лидия) Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

Богословское, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Федотов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Агния Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болячевец Елена Андреевна

Мать ребёнка: Федотова Агния Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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