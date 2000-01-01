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Федотов Александр Андреевич

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Место рождения

СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Федотов Андрей Трофимович

Мать: Федотова Агния Георгиевна

СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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