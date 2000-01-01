Федотов Александр Андреевич
Место рожденияСССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
СССР, тульская область, иваньковский район, село Богословское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно