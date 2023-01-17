Клубков (Лапшин) Георгий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлубков (Лапшин) Георгий Петрович

Клубков (Лапшин) Георгий Петрович

avatar

Место рождения

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Федотова Агния Георгиевна

Мать ребёнка: Клубкова Евдокия Васильевна

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Пискарёва Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Клубкова Евдокия Васильевна

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клубкова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close