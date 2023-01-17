Клубкова Евдокия Васильевна
Место рожденияТульская область, деревня Савкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская область, деревня Савкино
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Федотова Агния Георгиевна
Отец ребёнка: Клубков Георгий Петрович
Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно