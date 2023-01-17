Клубкова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клубкова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Тульская область, деревня Савкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская область, деревня Савкино
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Федотова Агния Георгиевна

Отец ребёнка: Клубков Георгий Петрович

Савкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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