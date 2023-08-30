Недорезов Василий Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1792 ст.
Дочь: Недорезова Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Рождение ребёнка
05.02.1798 ст.
Дочь: Недорезова Агафья Васильева
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Недорезов Григорий Васильев
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Рождение ребёнка
04.06.1807 ст.
Дочь: Недорезова Марфа Васильева
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Рождение ребёнка
28.01.1811 ст.
Мать ребёнка: Недорезова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Недорезова Анна