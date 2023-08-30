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Недорезов Василий Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771 ст.

Отец: Недорезов Филип Родионов

Мать: Недорезова Татьяна Кирилова

Рождение ребёнка
07.07.1792 ст.

Дочь: Недорезова Лукерья Васильева

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Недорезов Семён Васильев

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1798 ст.

Дочь: Недорезова Агафья Васильева

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Недорезов Филип Васильев

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Недорезов Григорий Васильев

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.06.1807 ст.

Дочь: Недорезова Марфа Васильева

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1811 ст.

Сын: Недорезов Ефрем Васильев

Мать ребёнка: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорезова Анна

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