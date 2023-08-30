Недорезов Филип Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Недорезов Родион
Рождение ребёнка
1759 ст.
Мать ребёнка: Недорезова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Недорезова Марфа Филипова
Мать ребёнка: Недорезова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Недорезов Василий Филипов
Мать ребёнка: Недорезова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Недорезова Матрена Филипова
Мать ребёнка: Недорезова Татьяна Кирилова
Рождение ребёнка
20.05.1783 ст.
Дочь: Недорезова Феодосия Филипова
Мать ребёнка: Недорезова Татьяна Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно