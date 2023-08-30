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Недорезова Татьяна Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Недорезов Ефим Филипов

Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Дочь: Недорезова Марфа Филипова

Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1771 ст.

Сын: Недорезов Василий Филипов

Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов

Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Недорезова Матрена Филипова

Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.05.1783 ст.

Дочь: Недорезова Феодосия Филипова

Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорезов Филип Родионов

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