Недорезова Татьяна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759 ст.
Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов
Рождение ребёнка
1763 ст.
Дочь: Недорезова Марфа Филипова
Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов
Рождение ребёнка
1771 ст.
Сын: Недорезов Василий Филипов
Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Недорезова Матрена Филипова
Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов
Рождение ребёнка
20.05.1783 ст.
Дочь: Недорезова Феодосия Филипова
Отец ребёнка: Недорезов Филип Родионов
Бракосочетание
Неизвестно