Недорезов Семён Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смерти10.07.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.
Отец: Недорезов Василий Филипов
Мать: Недорезова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Недорезов Игнатий Семёнов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Колосова (Недорезова) Акилина Семёнова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1834 ст.
Дочь: Киселёва (Недорезова) Мария Семёнова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.07.1861 ст.
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область