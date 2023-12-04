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Недорезов Семён Васильев

Место рождения

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

10.07.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: Недорезов Василий Филипов

Мать: Недорезова Анна

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Недорезов Игнатий Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Недорезов Иван Семёнов

Мать ребёнка: не указана

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Колосова (Недорезова) Акилина Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1834 ст.

Дочь: Киселёва (Недорезова) Мария Семёнова

Мать ребёнка: не указана

Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.07.1861 ст.
Кизильское, Кизильский муниципальный район, Челябинская область

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