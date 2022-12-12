Петрова (Крайнова (Немнонова)) Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Крайнова (Немнонова)) Екатерина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Крайнов (немнонов) Степан Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Добрякова Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Петров Гаврила Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Живодерова (гулякова) Настасья Гаврилова

Отец ребёнка: Петров Гаврила Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Медведева Федосья Гаврилова

Отец ребёнка: Петров Гаврила Алексеев

Рождение ребёнка
10.11.1815

Сын: Петров Федор Гаврилов

Отец ребёнка: Петров Гаврила Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1818

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Петров Гаврила Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Гаврила Алексеев

Смерть
Неизвестно
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