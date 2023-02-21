Крайнов (Немнонов) Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов (Немнонов) Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Крайнов (немнонов) Иван Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Петрова Екатерина Степанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Крайнов (немнонов) Федор Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Крайнов (немнонов) Ивантей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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