Крайнов (Немнонов) Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Крайнов (немнонов) Иван Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Петрова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Сын: Крайнов (немнонов) Федор Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Крайнов (немнонов) Ивантей Степанов
Смерть
Неизвестно