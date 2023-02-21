Живодерова (Гулякова) (Петрова) Настасья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Гулякова) (Петрова) Настасья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Петров Гаврила Алексеев

Мать: Петрова Екатерина Степанова

Бракосочетание
1825

Муж: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Степан Иванов Крайнев, Демитрий Иванов Куракин, Иван Савельев Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1834

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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