Живодерова (Гулякова) (Петрова) Настасья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
1825
поручители: Степан Иванов Крайнев, Демитрий Иванов Куракин, Иван Савельев Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1834
Дочь: Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Живодеров (гуляков) Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно