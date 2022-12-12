Петров Гаврила Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смертиВычислено 1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: Петров Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Добрякова Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Живодерова (гулякова) Настасья Гаврилова
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Медведева Федосья Гаврилова
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
10.11.1815
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова
Рождение ребёнка
01.09.1818
Дочь: Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова
Военная служба
До ?.09.1829
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1821