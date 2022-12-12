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Петров Гаврила Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

Вычислено 1821

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Петров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Добрякова Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Живодерова (гулякова) Настасья Гаврилова

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Медведева Федосья Гаврилова

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова

Рождение ребёнка
10.11.1815

Сын: Петров Федор Гаврилов

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1818

Дочь: Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
До ?.09.1829
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина Степанова

Смерть
Вычислено 1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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