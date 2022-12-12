Живодеров (Гуляков) Алексей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Гуляков) Алексей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Живодеров (гуляков) Иван Тимофеев

Мать: Живодерова (гулякова) Манея? Петрова

Бракосочетание
1825

Жена: Живодерова (гулякова) Настасья Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Степан Иванов Крайнев, Демитрий Иванов Куракин, Иван Савельев Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1834

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Настасья Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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