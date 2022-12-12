Живодеров (Гуляков) Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Бракосочетание
1825
поручители: Степан Иванов Крайнев, Демитрий Иванов Куракин, Иван Савельев Кандалов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.12.1834
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Живодерова (гулякова) Настасья Гаврилова
Смерть
Неизвестно