Медведева (Петрова) Федосья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Петрова) Федосья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Петров Гаврила Алексеев

Мать: Петрова Екатерина Степанова

Бракосочетание
18.01.1831

Муж: Медведев Григорий Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: села Новой Рачейки казенные крестьяне Фома Филимонов Куракин, Илья Демитрев и Тимофей Васильев Медведев. Со стороны невесты: Иван Ивано Лапатаев, Кирила Петров Шелипов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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