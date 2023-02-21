Медведева (Петрова) Федосья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Бракосочетание
18.01.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители со стороны жениха: села Новой Рачейки казенные крестьяне Фома Филимонов Куракин, Илья Демитрев и Тимофей Васильев Медведев. Со стороны невесты: Иван Ивано Лапатаев, Кирила Петров Шелипов и ... Показать все
Смерть
Неизвестно