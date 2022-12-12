Петров Федор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Федор Гаврилов

Петров Федор Гаврилов

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1815

Отец: Петров Гаврила Алексеев

Мать: Петрова Екатерина Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.11.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Иван Крайнев и Катерина Матвева | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834

Жена: Петрова Татьяна Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Иван Иванов, Алексей Иваноф, Григорий Екимоф; по невесте: Онаго ж села казенные кресьяне Иван Алексеф, Фрол Гурьяноф, Степан Иваноф, Александр Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1835

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1838

Сын: Петров Никифор Феодоров

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1841

Дочь: Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1846

Сын: Петров Никифор Гаврилов

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1847

Дочь: Акулина Феодорова

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Матвей Феодоров

Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close