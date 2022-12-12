Петров Федор Гаврилов
Место рождения
Дата рождения10.11.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1815
Крещение
21.11.1815
воспреемники - Иван Крайнев и Катерина Матвева | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834
Жена: Петрова Татьяна Иванова
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Иван Иванов, Алексей Иваноф, Григорий Екимоф; по невесте: Онаго ж села казенные кресьяне Иван Алексеф, Фрол Гурьяноф, Степан Иваноф, Александр Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1835
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
09.02.1838
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
28.02.1841
Дочь: Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1846
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
13.06.1847
Дочь: Акулина Феодорова
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно