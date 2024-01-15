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Лоскутов Семён (Самсон) Осипов

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лоскутов Осип Павлов

Мать: Лоскутова Евдокия Семёнова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.05.1880

Жена: Лоскутова (Лобашкова) Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
14.06.1881

Дочь: (Лоскутова) Агриппина Семёновна

Мать ребёнка: Лоскутова (Лобашкова) Анна Тимофеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: (Лоскутова) Прасковья Семёнова

Мать ребёнка: Лоскутова (Лобашкова) Анна Тимофеева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Медунова (Зайцева) Зиновия Яковлева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
12.07.1890

Сын: Лоскутов Илья Семёнович

Мать ребёнка: Медунова (Зайцева) Зиновия Яковлева

Смерть
Неизвестно

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