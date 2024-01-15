Лоскутов Семён (Самсон) Осипов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Лоскутов Осип Павлов
Бракосочетание
04.05.1880
Рождение ребёнка
14.06.1881
Дочь: (Лоскутова) Агриппина Семёновна
Мать ребёнка: Лоскутова (Лобашкова) Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: (Лоскутова) Прасковья Семёнова
Мать ребёнка: Лоскутова (Лобашкова) Анна Тимофеева
Бракосочетание
18.01.1887
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
12.07.1890
Мать ребёнка: Медунова (Зайцева) Зиновия Яковлева
Смерть
Неизвестно