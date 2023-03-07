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Лоскутова Евдокия Семёнова

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Семён Фёдорович

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1846

Муж: Лоскутов Осип Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1848

Сын: Лоскутов Михаил Осипович

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

Рождение ребёнка
01.08.1850

Сын: Лоскутов Василий Осипович

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

Рождение ребёнка
05.01.1852

Сын: Лоскутов Павел Осипович

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1853

Дочь: Параскева Осипова

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лоскутов Василий Осипович

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Лоскутов Иван Осипович

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1858

Дочь: Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Лоскутов Максим Осипович

Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов

Смерть
Неизвестно
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