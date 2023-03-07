Лоскутова Евдокия Семёнова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Семён Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1846
Муж: Лоскутов Осип Павлов
Рождение ребёнка
13.09.1848
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
Рождение ребёнка
01.08.1850
Сын: Лоскутов Василий Осипович
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
Рождение ребёнка
05.01.1852
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1853
Дочь: Параскева Осипова
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лоскутов Василий Осипович
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
Рождение ребёнка
19.06.1857
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1858
Дочь: Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
Рождение ребёнка
13.01.1860
Отец ребёнка: Лоскутов Осип Павлов
Смерть
Неизвестно