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Лоскутов Осип Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Лоскутов Павел Фёдоров

Мать: Лоскутова Прасковья Фёдорова

Бракосочетание
06.02.1846

Жена: Лоскутова Евдокия Семёнова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1848

Сын: Лоскутов Михаил Осипович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
01.08.1850

Сын: Лоскутов Василий Осипович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
05.01.1852

Сын: Лоскутов Павел Осипович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1853

Дочь: Параскева Осипова

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лоскутов Василий Осипович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

Рождение ребёнка
19.06.1857

Сын: Лоскутов Иван Осипович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1858

Дочь: Параскева Осиповна

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.01.1860

Сын: Лоскутов Максим Осипович

Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова

Смерть
Неизвестно
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