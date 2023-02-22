Лоскутов Осип Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
06.02.1846
Рождение ребёнка
13.09.1848
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
01.08.1850
Сын: Лоскутов Василий Осипович
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
05.01.1852
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1853
Дочь: Параскева Осипова
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лоскутов Василий Осипович
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
19.06.1857
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
08.10.1858
Дочь: Параскева Осиповна
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
Рождение ребёнка
13.01.1860
Мать ребёнка: Лоскутова Евдокия Семёнова
Смерть
Неизвестно